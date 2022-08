Susan Prieto fue invitada al programa del youtuber Chiquiwilo, “Tú quieres show”, para comentar sobre las últimas polémicas de la farándula. En un momento de la entrevista, el conductor le preguntó si prefiere más a Yahaira Plasencia o Daniela Darcourt, musicalmente. “Eso ni siquiera se piensa, pero no porque alguien me caiga mal, ojo, porque yo por ejemplo a Yahaira no la conozco. Yo escogí a Daniela porque la conozco desde hace muchos años. Ella ha participado también en ’Perú tiene talento’. Daniela sí es mi amiga”, expresó. Video: Chiquiwilo