Michelle Alexander aún no recibe invitación a la boda de Ethel y Julián: “No me ha llegado”

Michelle Alexander sorprendió al dar a conocer que aún no ha recibido la invitación para asistir al matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander. No obstante, la productora de televisión aclaró que muy pronto la hija de Gisela Valcárcel se reunirá con su familia para conocerse mejor. “ No me ha llegado (el parte) , pero esta semana tenemos una cena familiar, vamos a ser familia, así que tenemos que conocernos. Entonces, hemos quedado en cenar esta semana en mi casa, así que supongo que será una linda noche”, comentó. Como se recuerda, en los últimos meses, se ha venido especulando que Pozo no tendría una muy buena relación con Michelle, quien es hermana de su novio. Video: América TV