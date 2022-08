Magaly niega haberle ofrecido trabajo a Fiorella Retiz: “No cumple las expectativas que yo busco”

Durante la última edición de su programa de espectáculos, Magaly Medina se refirió a la reciente entrevista que dio Fiorella Retiz para un canal de YouTube, en el que habló sobre lo que pasó con ella luego de ser despedida tras el ampay con Aldo Miyashiro. De esta forma, la ‘Urraca’ aprovechó la oportunidad para explicar que nunca estuvo interesada en trabajar con la exreportera. “Ese tipo de periodismo que ella practicaba con Aldo Miyashiro, ese tipo de periodistas o reporteras no me gustan”, indicó. Además, dejó en claro que no consideró ofrecerle un puesto en su programa a la joven. “Nunca se me pasó por la cabeza pedirle a mi productor que llamara a Fiorella Retiz para que fuera parte de acá”, añadió. VIDEO: ATV