Diego Chavarri desconoce la fecha de compromiso con Onelia Molina: “No me fijé en el día”

Debido al asalto que Diego Chavarri y su pareja sufrieron hace días, el exfutbolista se presentó en “Amor y fuego” para dar a conocer su descargo. Antes de ello, Rodrigo González se fijó en el anillo de compromiso que la joven tiene en el dedo, pero grande fue la sorpresa en el set cuando el popular ‘Diablito’ olvidó cuándo se comprometió con ella: “Hace tres meses, creo, me parece que seis es mucho. No me he fijado en el día que se lo dije”. VIDEO: Willax TV.