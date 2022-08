Susan defiende a concursante de críticas de Sergio George: “Últimamente, los artistas ya no cantan”

Durante la última edición de “La gran estrella”, Susan Ochoa y Sergio George discreparon en vivo después de la comentada presentación del participante Manuel Aumaitre. Todo comenzó cuando el productor musical criticó al cantante por usar vibrato, pues consideró que envejece una canción. “El vibrato en música popular es antiguo”, señaló. Aunque el concursante intentó demostrarle al también pianista que estaba equivocado al interpretar un tema de ópera, el estadounidense solo atinó a responder: “Te hubieras quedado en ópera”. Fue en este momento que Susan pidió la palabra y aclaró que los artistas de ahora ya no tienen el mismo talento que se mostraba años atrás. “Últimamente, los artistas ya no cantan. Ya no se necesita de mucha voz ni tampoco de tanta técnica”, expresó la artista para sorpresa de muchos. VIDEO: América TV