Luego de que Karla Zapata, Diego Cruz, Natalia Rodríguez y Julio Norabuena interpretaran “Felices los cuatro” de Maluma en versión salsa, Sergio George tuvo duros comentarios hacia la presentación de los participantes en “La gran estrella”: “Me sonó un poco arroz con mango. No entendía nada. En el final se puso buena la cosa, pero en el principio era como confuso. No me impresionó tanto como lo imaginaba”. Finalmente, Yahaira Plasencia defendió a los concursantes. VIDEO: América TV.