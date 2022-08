Hugo García viajó para sorprender a Alessia Rovegno, pero ella no le hizo caso

Hugo García contó en sus historias de Instagram, del 20 de agosto, que planificó visitar a Alessia Rovegno, quien se encuentra en Miami (Estados Unidos) como parte de su preparación al Miss Universo 2022. Sin embargo, se equivocó al comprar el pasaje para el viernes cuando tenía que presentarse en “EEG”. Entonces, le hizo creer que ya no iría, con la intención de sorprenderla al llegar el sábado de madrugada. No obstante, al intentar despertar a la Miss Perú 2022, esta no le hizo caso. “Esperé una hora y media afuera, porque todos estaban durmiendo todavía”, indicó. VIDEO: Hugo García/Instagram