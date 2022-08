“Recién me he podido dar un respiro”, señaló la exconductora Fiorella Retiz, quien dijo disfrutar de su tiempo fuera de la televisión tras el polémico ampay con Aldo Miyashiro.

Luego de meses alejada del foco de la prensa, Fiorella Retiz anunció, por primera vez, una entrevista exclusiva para el programa “Enchelados”, en el que contaría todo lo que ha pasado en su vida a raíz del ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro a mediados de abril. Fue ahí que reveló que vive plenamente el tiempo libre que tiene desde que fue retirada de las pantallas peruanas y aclaró que, de momento, no piensa volver a trabajar. “Yo quiero estar de vacaciones todavía, yo no quiero trabajar” , comentó en un principio, para luego continuar diciendo: “Estoy disfrutando mis vacaciones. Son 10 años de mi vida que he trabajado para tratar de conseguir que mi familia pueda estar bien. Recién me he podido dar un respiro y estoy aprovechando eso”, agregó. VIDEO: Youtube