Zumba tuvo una inesperada reacción al ver a la Pantera Zegarra en el set de “Esto bacán”. El deportista fue presentado como flamante competidor, pero no fue del agrado para el bailarín, quien fue hasta las oficinas del canal para reclamar el motivo de su contratación. “Hace diez años este sujeto me viene fastidiando, no queremos piconerías”, dijo. Pese al fastidio, ambos lograron acercarse y continuar juntos en la competencia. Video: Willax.