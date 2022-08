Magaly sobre la diferencia de edad que tiene con su esposo: “No me siento anciana”

En su espacio en ATV, Magaly Medina habló de la diferencia de edad que tiene con su esposo, Alfredo Zambrano. Estos comentarios fueron emitidos mientras criticaba a Sofía Franco por ser consejera de su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra. “Yo tengo nueve años de diferencia con mi marido y no me siento para nada mayor, no me siento anciana. Jamás mi marido me diría: ‘Qué vieja que eres’”, opinó la conductora de “Magaly TV, la firme”. VIDEO: ATV