Daniela Darcourt y Beik abren la final de “La voz Perú” 2022 con canción de Michael Jackson

La última gala para conocer al vencedor de la nueva temporada de “La voz Perú” ha empezado. Daniela Darcourt y Beik fueron los elegidos para dar inicio a la primera ronda de presentaciones en vivo. El equipo de la conocida cantante tuvo una participación a dúo y decidió dejar de lado la salsa a fin de sorprender a todo el público al elegir una canción completamente en inglés. “The way you make me feel”, de Michael Jackson , fue el tema de la noche con el que pusieron a bailar a los presentes. VIDEO: Latina