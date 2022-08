Amy Gutiérrez afirma que su pareja la apoya tras confesar que es pansexual: “Estoy bendecida”

El equipo de “Estás en todas” entrevistó a Amy Gutiérrez y le hicieron preguntas sobre su identidad sexual. La cantante está feliz de que su pareja no tenga problemas con que sea pansexual. “Estoy bendecida por el señor, él es una grandiosa persona”, dijo la salsera. “Él me ha apoyado en las buenas, en las malas y en las peores. Estoy tranquila porque él no me juzga”, comentó. VIDEO: América TV