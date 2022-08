Alejandra Baigorria y Said Palao pasaron susto tras incendiarse el restaurante donde cenaban

¡Pasó un momento de terror! Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al contar cómo el restaurante donde se encontraba cenando junto a Said Palao y Fabio Agostini comenzó a incendiarse. El lugar ubicado en el distrito de San Isidro fue evacuado por el equipo de bomberos, que llegó rápidamente a la escena, según narró la chica reality. “Estábamos comiendo en un restaurante entre Miraflores y San Isidro y se comenzó a incendiar. Se llamó a los bomberos y han venido rapidísimo, un éxito. Felicitaciones a la organización de San Isidro. Los bomberos lo máximo, felizmente no pasó nada, no hay ni un herido, pero sí se quemó un poco (el local)”, mencionó. VIDEO: Instagram de @alejandrabaigorria