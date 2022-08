Un incómodo momento se vivió en la última edición de “En boca de todos” cuando Sofía Franco se conectó en vivo con el conocido programa para hablar sobre su debut actoral en México. Sin embargo, no pensó que durante el enlace, los conductores le harían preguntas sobre la polémica que se ha desatado con Jamila Dahabreh. “Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todo ‘En boca de todos’. Me he escapado un momento para poder conversar con ustedes”, expresó al inicio para intentar evadir las consultas sobre la modelo. Aunque se mostró fastidiada, lo tomó de la mejor manera. “Ya veo de dónde vienen las insensateces. ¿Para eso se quieren conectar? Me están robando mis minutos de vida ”, expresó entre risas. VIDEO: América TV