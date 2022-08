Rodrigo González cuestiona los comentarios de Sofía Franco: “Está preocupada por el patrimonio”

Durante la última edición de su programa de espectáculos, Rodrigo González habló de la reciente entrevista que dio Sofía Franco a la prensa local, en la que no solo arremete contra Jamila Dahabreh, sino que hizo mención del acuerdo que tiene con Álvaro Paz de la Barra sobre los bienes que poseen y que le correspondería a cada uno tras su separación. Tras leer el titular y bajada de la nota en mención, el conocido ‘Peluchín’ señaló que la actriz nunca estuvo interesada en salvar su relación, pues lo que más le importaba era el patrimonio de su exesposo. “ Ella ya no se está preocupando por el matrimonio, sino por el patrimonio, que es en realidad lo que siempre le preocupó e interesó (...). Ya no disimula”, expresó el presentador de “Amor y fuego”. VIDEO: Willax TV