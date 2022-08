La exintegrante de “De vuelta al barrio” Merly Morello expresó que hay partes de su vida que quiere que sus seguidores conozcan, pero no toda. La actriz se presentó en el programa virtual de Diego Rivera, “Nada es para tanto”, y se mostró en contra de las personas que la fotografían en las calles en alguna reunión con amigos: “Es bien difícil. No me gusta mucho que se metan en mi privacidad. Yo voy a compartir muchas cosas, les voy a mostrar mi vida, pero no todo. Quiero que ciertos momentos sean para mí y no quiero estar en el ojo de la tormenta. Quiero vivir (...) Ya intentar sacar algo oscuro me parece que la gente no tiene vida. Qué aburrido, me parece triste que la gente tenga que vivir alrededor de eso”. VIDEO: Diego Rivera/YouTube