Magaly Medina defiende reportaje de Brunella Horna en el mercado: “Yo no voy hace años”

La conductora Magaly Medina defendió a Brunella Horna tras ser blanco de críticas y burlas por haberse confundido con algunos precios en el mercado, específicamente de la yuca. La presentadora ha incidido en que tanto ella como muchas figuras de la farándula no van al mercado. “Ni siquiera sé yo cuánto está el kilo de yuca o el kilo de tomate porque no voy al mercado, tampoco sería yo tonta de decir ‘yo sí sé’ porque tampoco me las doy. Yo no voy al mercado años y años que no voy al mercado”, reveló. VIDEO: ATV