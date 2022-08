Luego de que el tribunal de “EEG” revelara que Ducelia Echevarría acusó a Luciana Fuster sobre sus palabras contra Johanna San Miguel, ‘Michi’ no dudó en cuestionar la versión de la chica reality.

Durante la última edición de “Esto es guerra”, Luciana Fuster fue acusada por Ducelia Echevarría, quien indicó que la participante le pidió replicar los polémicos comentarios ‘ofensivos’ contra Johanna San Miguel. Ante esto, el tribunal de “Esto es guerra” quiso escuchar su versión de los hechos; no obstante, mientras ella se justificaba, Michelle Soifer la tildó de mentirosa, ya que no creyó en sus declaraciones. “Alguien miente” , mencionó la cantante. Luego, la chica reality se defendió de sus ataques y hasta le recordó que ya no debería seguir en el set, puesto que fue suspendida por llegar tarde al programa del 19 de agosto. VIDEO: América TV