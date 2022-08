Gian Piero Díaz revela detalles no conocidos de su salida de “Esto es guerra”

Gian Piero Díaz fue invitado a la edición del viernes 19 de agosto de “Amor y fuego”. Durante la emisión del espacio de Willax, el conductor de “Esto es bacán” habló sobre su sonada partida de “Esto es guerra”. El presentador reconoció que el principal motivo para salir del reality fue familiar, puesto que él quería pasar tiempo con sus hijos. “Yo no me he ido para nada mal del programa”, afirmó. “Me pareció que la opción de integrar a Renzo Schuller fue la más indicada”, agregó. VIDEO: Willax TV