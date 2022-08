Jamila Dahabreh contó su verdad sobre su romance con Álvaro Paz de la Barra en “Magaly TV” y los conductores de “Amor y fuego” no tardaron en comentar al respecto. Rodrigo González aseguró que la modelo conocía la situación sentimental del burgomaestre. “Ella sabía que (Álvaro) tenía una relación tirante con Sofía Franco (y) que públicamente se mostraban como una familia feliz. Por último, tú puedes querer estar al lado de una persona que te acaba de conocer, pero cariño no tendría por qué tenerte. Si tendría que tenérsela a alguien, sería a su esposa porque sigue siendo la mamá de su hijo. Tú le creíste porque te convenía, pensaste que no te la iba a hacer”, expresó. Video: Willax TV