“La gran estrella”: productor mexicano fue retirado del programa de Gisela Valcárcel, según Magaly

El programa “La gran estrella” de Gisela Valcárcel, que se estrenó el último 6 de agosto por la señal de América Televisión, habría retirado del espacio al productor mexicano Roberto Miquel, según informó Magaly Medina. Una reportera del programa “Magaly TV, la firme” se comunicó vía telefónica con el empresario extranjero para preguntarle acerca de su actual relación con la ‘Señito’. Este le respondió que ya no forma parte del concurso: “Sí, es cierto (ya no pertenezco), yo vine a dar una asesoría y ya se terminó”. Esto fue rechazado por Medina, quien sostuvo que el productor habría sido retirado del espacio sabatino: “Ahora dice que es un asesor, claro pues, nadie va a decir: ‘Sí me sacaron’” . VIDEO: ATV