“La voz Perú”: Noel Schajris rompe en llanto en la semifinal tras eliminar a Coti Loyola

No pudo ocultar sus sentimientos. El cantante Noel Schajris vivió un difícil momento en la última edición del programa “La voz Perú” al tener que elegir entre los participantes Veruska Verdú y Coti Loyola para que lleguen a la gran final del programa. El cantante terminó escogiendo a la joven y luego se dirigió a abrazar a Coti para despedirlo. “Te quiero”, le dijo Noel al intérprete, y no pudo contener las lágrimas por su despedida. Incluso el conductor Cristian Rivero trató de consolar al argentino. “No me llores, primo”, le dijo. VIDEO: Latina