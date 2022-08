Ducelia es suspendida de “EEG” tras pelea con Johanna: “Si algún día te apoyé, ni más”

¡Se dijeron de todo! Ducelia Echevarría se peleó con Johanna San Miguel cuando intentaba explicar por qué no llegó a terminar el juego. La presentadora intentó defender a la competidora afirmando que su reacción se debió a que se sintió atacada; sin embargo, esas afirmaciones causaron incomodidad en la ‘combatiente’. “Yo estoy aquí para competir, no para que me hagan un análisis psicológico. Solo me voy a dedicar a competir. (...) Tengo 30 años bien puestos ahorita, soy madre y nadie me tiene que decir qué decir frente al micrófono”. Ante esto, Johanna le pidió que le repita lo expresado y, para sorpresa de todos, Ducelia arremetió contra ella: “ No, pon la repetición y ahí lo escuchas” . El comentario de la influencer causó incomodidad en la popular ‘Chata’, quien afirmó: “Qué malcriada eres. Si algún día te apoyé, ni más”. En seguida, el tribunal decidió suspenderla por faltarle el respeto a la conductora. VIDEO: América TV