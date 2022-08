Durante la última edición de “Amor y fuego”, Diego Chávarri salió a dar su versión de los hechos tras ser víctima de la delincuencia en Miraflores. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que reveló que, mientras perseguía a los hampones, logró capturar a una mujer que fue partícipe del robo. “Cuando yo doblo, la única persona que no pudo correr tan rápido como ellos fue la chica. Te juro que yo estaba en el carro, los tenía a 20 metros y se me pasó pasarlos por encima en ese momento”, expresó en un comienzo, para luego continuar diciendo que, tras atraparla, llamó a la Policía para que la arresten. “Simplemente, paré ahí y me quedé con la chica, que no ha podido escapar. Llamamos a la Policía y con ella nos dirigimos a la comisaría”, acotó. VIDEO: Willax TV