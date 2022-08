Magaly critica a Andrés Hurtado tras acusaciones de fraude: “¿Cómo te puedes prestar a ese circo?”

¡Habló la ‘Urraca’! Magaly Medina no pudo contener su indignación luego de que Andrés Hurtado asegurara que fue víctima de engaños por parte de Pedro Castillo, quien todavía no habría entregado el dinero para la campaña a favor de las personas con cáncer en nuestro país. “¿Cómo en tu sano juicio vas a poder endosarle tu simpatía, tu público, que te sigue y cree que tú actúas de corazón? ¿Cómo te puedes prestar a ese circo, a ese juego? Porque una persona como Andrés Hurtado, que tiene años en la televisión —de hecho, la experiencia que tiene— no le va a hacer caer en un jueguito a cualquier político (...). Sus disculpas no me convencen”, comentó la presentadora bastante incómoda. VIDEO: ATV