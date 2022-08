El presentador Javier Rojo se molestó con su colega conductor de “En boca de todos” Ricardo Rondón, y no es para menos, ya que este hizo un comentario en el que estigmatiza el peso de los varones. “Nosotros tenemos la licencia de subir de peso, de bajar, ¿acaso nosotros nos ponemos pantalones apretados como ustedes (las mujeres)? No, señor, tenemos nuestro encanto”. Ante ello, Rojo no dudó en contestar. “Como siempre equivocado, ¿sos diferente a una mujer? ¿La mujer tiene que estar en línea delgada, regia? No, eso es muy antiguo. Si vos le exiges a una mujer que esté regia, primero tenés que estar regio, si no mejor cerrá la boca”, respondió. VIDEO: América TV