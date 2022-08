Andrés Hurtado habló con “Magaly TV, la firme” sobre las acusaciones de fraude que lanzó Beto Ortiz en su contra, luego de que la campaña del presentador de Panamericana Televisión contra el cáncer no recibiera el presupuesto millonario anunciado por el mismo presidente Pedro Castillo. “No me siento arrepentido de haber ido (a recibir el cheque en Palacio de Gobierno). Pueden catalogarlo como un show. Fue la felicidad del mundo, dije ‘1.100 millones (de soles), ya me puedo morir tranquilo’. (...) Yo no tengo la culpa, la decepción va a ser para él (Castillo). Las opiniones de otras personas no me pueden interesar”, fueron sus comentarios. El conductor finalizó su mensaje reafirmando cuál fue su supuesta tarea en todo el proceso: “Los que ganaban eran los niños, adultos y país. Solo fui un mediador para ayudar”. VIDEO: ATV