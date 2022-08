Mafer Véliz, la hija de Tommy Portugal, encaró al cantante por haberla ocultado de su familia paterna durante tres años. Según la propia joven, la paternidad salió a la luz gracias a Estrella Torres, expareja del artista. “ Me escondiste de tu familia por tres años, ¿o no? Si Estrella no lo hubiera dicho, tú no lo hubieras hecho ”, aseveró. “Mafer, eso fue porque al comienzo todo fue difícil, tendrías que estar en mis pantalones para verlo”, añadió. “Su mamá, además, no me dijo por más de 12 años respecto a que tenía una hija; la hizo firmar por otra persona y ese fue el problema”, añadió el intérprete de “Al fondo hay sitio” en otro momento. Video: ATV