Magaly Medina lanzó una singular advertencia a Gisela Valcárcel

La presentadora Magaly Medina ha acusado a Gisela Valcárcel de haberle copiado el look y, tras ello, ha optado por ponerse un vestido rojo, que suele ser el favorito de la ex ‘Reina del Mediodía’ para poder inaugurar las temporadas de sus programas. La conductora de “Magaly TV, la firme” ha asegurado que “copiar está de moda” y, haciendo gala de su sarcasmo, lanzó una curiosa advertencia a la popular ‘Señito’ en medio de su programa del lunes 15 de agosto. “Ya que ella me copia el look, he decidido que la otra semana vendré con el pelo rubio, si copiar está de moda”, acotó la popular ‘Urraca’ con una sonrisa de oreja a oreja. VIDEO: ATV.