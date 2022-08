Magaly Medina criticó duramente a Jota Benz por el show que dio como telonero en el concierto que realizó J Balvin el último 15 de agosto en el Jardín de la Cerveza en Arequipa. Según la presentadora de espectáculos, el cantante y chico reality no logró cautivar al público en el aniversario de la ‘Ciudad Blanca’. “ Cuando vino Jota Benz la gente se aplastó, se aplatano, (todos estaban) sentados, es que no lo conoce nadie, yo no soy conocedora ni crítica musical, pero su estilo no logra convencerme ni gustarme. Ninguna de las canciones que he escuchado me parece pegajosa. Además, ni se le entendía lo que cantaba”, sentenció la ‘Urraca’. VIDEO: ATV