Edu Lecca emocionó a Christian Yaipén: “Por primera vez alguien me hace entender la canción”

El participante de “La voz” Edu Lecca emocionó a Christian Yaipén con su interpretación del tema “Quédate con él”. “Les cuento que Edu fue quien originalmente grabó la canción cuando formaba parte del Grupo 5 hace cuatro años (...) Cada vez que la cantaba, cantaba afinado, pero hoy has transmitido mucho, por primera vez creo que alguien me hace entender la canción”, dijo. Asimismo, Lecca mencionó que su sueño es triunfar con su orquesta, tal como lo hizo la escuadra de Elmer Yaipén: “Estoy luchándola todas las semanas porque a veces las puertas se cierran”. VIDEO: Latina