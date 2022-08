Jean Paul Santa María elogia a Romina Gachoy tras 7 años casados: “Me cambió para bien”

A pesar de que muchos no tenían esperanzas en su relación, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy siguen juntos y cumplen siete años de matrimonio. Durante una entrevista con “En boca de todos”, la pareja expresó sus sentimientos en vivo y mencionó que el esfuerzo fue fundamental para que su romance prosperara. “Si yo tuviese que enumerar cada detalle que Romina tiene hacia mí, hacia la familia, nos tiramos todo el programa. Ella es amor por todos lados y para mí es el regalo más grande que el universo me ha dado, además de mis hijos. Desde que llegó a mi vida, no ha hecho más que cambiarme para bien y la muestra de eso se ve”, dijo el modelo. VIDEO: América TV