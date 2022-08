Flor Polo, bailarina e hija de Susy Díaz, aseguró a La República que no le guarda rencor a su exesposo Néstor Villanueva, aunque admitió que el proceso de separación con el cumbiambero fue difícil. Además, describió dicho pasaje como un “duelo” que vivió, pese a que declaró haber superado esta etapa de su vida. “Enfocada en mi presente, el pasado quedo atrás. Gracias a Dios tengo bastante trabajo y le agradezco por todas las bendiciones que me da. Estoy tranquila, estoy bien con mi familia, mis hermanos, mis hijos, con mi mamá, que fue la que me llevó a ese viaje. Ya tengo nueve meses de separada y ustedes han visto que yo he guardado muy bien el luto”, dijo la artista y también cantante. VIDEO: Deysi Portuguez-URPI-LR