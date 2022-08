Andrés Hurtado se pronunció en sus redes sociales luego de haber sido criticado por varios medios y cibernautas, los cuales consideran que expone a pacientes oncológicos en su programa. A pesar de que suele dar a conocer casos sociales, el público considero que no fue la forma correcta de solicitar ayuda. Sin embargo, la figura de Panamericana TV señaló que los verdaderos “culpables” son las autoridades del Gobierno actual por no brindar las medicinas. “Vengo pidiendo varios sábados que se dé el dinero y que no jueguen con la salud y la vida de los pacientes con cáncer. Aquí les dejo el video emitido hace tres semanas”, se lee en la descripción del video publicado en su Instagram. Video: @andréshurtadooficial