Tommy Portugal aclara por qué no se hizo prueba de ADN en el pasado: “Siempre la he reconocido”

Una denuncia pública fue la que incentivó a Tommy Portugal para hacerse la prueba de ADN junto a Mafer Véliz. Luego de mucho tiempo distanciados y sin alguna comunicación de por medio, el programa de “Magaly TV, la firme” fue el encargado de reunirlos para que el cantante se sometiera a un test de paternidad y así comprobar si es el progenitor de la joven. No obstante, ante las preguntas de la prensa, sobre por qué no se quiso realizar el examen anteriormente, el músico aclaró que fue porque él siempre ha sabido que Mafer es su hija y que por eso no necesita un documento para probarlo. “Yo no tengo nada que temer. Ni siquiera he pedido el ADN porque estoy seguro de que Mafer es mi hija desde que la conocí . Siempre la he reconocido”, explicó. VIDEO: ATV