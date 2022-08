Magaly Medina minimiza la columna de Jaime Bayly a Diego Bertie: “Debió hacer un mea culpa”

La noche del 15 de agosto, Magaly Medina no pasó por alto la reciente columna de Jaime Bayly, en la que recuerda a Diego Bertie tras su inesperada muerte hace algunas semanas. Sin embargo, la conductora de espectáculos cuestionó las palabras del escritor, ya que siente que no fue muy expresivo a comparación de sus anteriores publicaciones en las que habla del actor. “Ahí habla de su dolor, habla de las lágrimas y de la pena infinita que tiene, pero lo hace de una manera muy sutil, sin decirlo abiertamente, cuando antes no tenía sutileza”, dijo. Asimismo, señaló que tenía en mente un mayor pronunciamiento sobre el tema, pero que terminó decepcionada con el texto publicado. “Debió hacer algo más, como un mea culpa (...) de pronto, ahora solo un par de líneas. Esperábamos más generosidad, esperábamos que sea mucho más franco y abierto”, agregó. VIDEO: ATV