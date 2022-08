Giselo no pierde oportunidad para llamar la atención de las cámaras de América TV. En la última edición de “La gran estrella”, que se emitió el sábado 13 de agosto, Edson Dávila apareció en el set del programa de Gisela y se puso a cantar “Por qué me haces llorar”, de Juan Gabriel, junto a algunos participantes, y se descontroló, pues terminó arrodillado en el suelo y gritando fervientemente la letra de la canción. Al ser consultado sobre sus constantes ocurrencias en el reality de canto, el carismático animador comentó fiel a su estilo que solo está tratando de ahorrar para el próximo matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander. “Son momentos que tengo que aprovechar... Estoy juntando plata para la boda de Ethel (Pozo) , no tengo para el regalo, el juego de cubiertos está carísimo, no tengo terno, (así que) tengo que estar en todas”, dijo el también actor. Video: América TV