Magaly Medina sobre Deyvis Orosco: “No canta nada, pero no lo dije por no pelearme con su suegra”

Magaly Medina le declaró la ‘guerra’ a Deyvis Orosco. La conductora de espectáculos lanzó tremendo comentario contra el cantante de cumbia y aseguró que no tiene el talento de su fallecido padre Johnny Orosco, líder del grupo Néctar. Esto, luego de que el yerno de Jessica Newton promocionara su nueva canción con la ex Miss Perú Janick Maceta. “Deyvis nMagaly Medina sobre Deyvis Orosco: “No canta nada, pero no lo dije por no pelearme con su suegra”o canta nada, no tiene la voz de su padre. Es algo que no se lo quería decir por no herir susceptibilidades, porque yo no quería pelearme la suegra (...) Con un poco de autotune y ciertos efectos en la voz cualquiera es cantante hoy en día, hasta Deyvis“, expresó la presentadora de “Magaly TV, la firme”. VIDEO: ATV