Melissa Paredes agradece al ‘Activador’ Anthony Aranda por acompañarla en momentos difíciles

La actriz y modelo Melissa Paredes puso un sentido estado de Instagram en el que se encuentra junto a su pareja, Anthony Aranda, más conocido como el ‘Activador’, en medio de la celebración por su cumpleaños. La ex Miss Perú y el bailarín estuvieron alejados de las cámaras desde que el Poder Judicial ordenó que la artista se aleje de su hija, debido a la disputa que mantiene con el padre de la misma, Rodrigo ‘el Gato’ Cuba, quien también perdió la custodia de la menor. “(Anthony) Me ha visto llorar tanto que prometió que hoy me haría reír todo el día, y lo está cumpliendo”, escribió la figura pública en su estado. VIDEO: INSTAGRAM