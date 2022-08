Magaly sobre videoclip de Deyvis Orosco con Janick Maceta: “Con autotune cualquiera canta”

Magaly Medina se pronunció sobre el estreno de “Fiesta”, canción con la que debutó la ex Miss Perú Janick Maceta con Deyvis Orosco. “Janick es muy guapa, pero no canta nada. Está como Deyvis, porque él no tiene la voz del padre (...). Con un poco de autotune, cualquiera canta... hasta Deyvis”, aseguró —entre risas— la conductora de televisión. VIDEO: ATV