Magaly Medina ampayó al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, en una discoteca con la exchica reality Andrea Cifuentes. La conductora no solo comentó el nuevo romance, según confirmó con una fuente cercana al burgomaestre, sino que quedó impactada con el look del aún esposo de Sofía Franco. “Han visto que el exalcalde de La Molina ahora viste como reggaetonero, ¿han visto su look? La colita, además, parece que ha aumentado los brazos, la camisa floreada, el look de reggetonero o de chico reality senior. Él estaría para ‘Esto es guerra’ porque está en la edad promedio. Además, aparece en los mismos lugares, está en un box con una exchica reality, perteneció a Combate”, comentó entre risas. Video: ATV