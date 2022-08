Siguen los problemas. Johanna San Miguel no detiene las riñas en “Esto es guerra” y la noche del viernes 12 de agosto no fue la excepción, pues tuvo fuertes críticas contra los ‘combatientes’ por no elegir a Mario Irivarren para su equipo. Esto no fue del agrado de Luciana Fuster, quien se acercó al micrófono para preguntarle a la popular ‘Chata’ por qué buscaría dañar la buena vibra entre sus miembros. “¿Por qué siempre cuando estamos bien comienzan a sacar trapitos contra los ‘combatientes’?” , interrogó. Ante esto, la conductora de América TV le contestó de forma breve y con tono de burla. “Yo te voy a responder como tú respondiste: ‘No quiero responderte’”, expresó entre risas para luego no hacer caso a lo que decía la chica reality y continuar con la competencia como si nada hubiera pasado. VIDEO: América TV