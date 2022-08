Johanna arremete contra los ‘combatientes’ por no escoger a Mario: “Él tendría la capitanía”

Las discusiones en “Esto es guerra” continúan. Este viernes 12 de agosto, los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ tuvieron una tensa conversación al recordar que Mario Irivarren debió estar en el equipo rojiverde por la historia que tiene en los realities. Johanna San Miguel no se quedó callada y especuló sobre las razones que tuvo ese equipo para no escogerlo: “Ahí están los dos coludidos (Rafael Cardozo y Said Palao). ¿Saben por qué no querían a Mario en los ‘combatientes’?. Porque Mario es el capitán histórico y, si él iba a ese equipo, Mario tendría la banda”. VIDEO: América TV