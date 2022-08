Mario Irivarren no fue recibido por los ‘combatientes’ y Johanna San Miguel contó cuál sería la razón por la que no lo escogieron en su equipo histórico.

Las discusiones en “Esto es guerra” continúan. Este viernes 12 de agosto, los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ tuvieron una tensa conversación al recordar que Mario Irivarren debió estar en el equipo rojiverde por la historia que tiene en los realities. Johanna San Miguel no se quedó callada y especuló sobre las razones que tuvo ese equipo para no escogerlo: “Ahí están los dos coludidos (Rafael Cardozo y Said Palao). ¿Saben por qué no querían a Mario en los ‘combatientes’?. Porque Mario es el capitán histórico y, si él iba a ese equipo, Mario tendría la banda”. VIDEO: América TV