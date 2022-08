Brunella Horna compartió en sus redes sociales detalles de la fiesta por los 70 años de su suegro, César Acuña. El programa “En boca de todos” no dudó en comentar el acontecimiento y Tula Rodríguez se percató de un detalle en especial. Resulta que la joven se animó a bailar un huaino con el político, pero no supo cómo zapatear. “Eso no es zapateo, pues, mi amor. Si yo estoy bailando con mi suegro y mi suegro es serrano, entonces, yo tengo que aprender a bailar mi huaino como serrano, señores. Si yo no sé bailar huaino, no voy a intentar bailar en el pasto. Mejor me quedo sentada”, criticó. VIDEO: América TV