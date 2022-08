Magaly acusa de ser “sobones con los artistas” a los conductores de “América hoy”

La conductora de ATV Magaly Medina no se ha limitado al momento de cuestionar al programa “América hoy”, producido por su histórica rival Gisela Valcárcel y presentado, entre otros, por Ethel Pozo. La popular ‘Urraca’ no dudó en catalogar de “sobones” a los miembros de dicho espacio y también a los del resto de programas de América TV. “La sobonería es lo suyo, son sobones y títeres de sus jefes, es la manera en la que ellos actúan, qué le vamos a pedir peras al olmo, no podemos”, expresó Medina. VIDEO: ATV