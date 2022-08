¡Emocionado! Gian Piero Díaz está contando los días para el próximo estreno de “Esto es bacán”, el nuevo reality de competencia que saldrá al aire este sábado 13 de agosto por la señal de Willax. De ese modo, el conductor de TV, que estará encargado de este nuevo programa juvenil, explicó detalles de este formato y no dudó en mandarle una indirecta a su exdupla Renzo Schuller, en la que marcó distancia de “EEG”. “Ja, ja, ja, no, ese es otro level de competencia, nosotros estamos haciendo con S/ 1,20 (de presupuesto), no sabes qué lindo está quedando todo”, dijo para “Amor y fuego”. VIDEO: Willax