Brunella revela que se casará antes del 2023 y Ethel la encara: “¿Te casas antes que yo?”

¿Guerra de novias? Brunella Horna y Ethel Pozo han compartido, en más de una oportunidad, los detalles de sus bodas. La hija de Gisela Valcárcel ya había anunciado que se casará en septiembre; sin embargo, su compañera acaparó la atención de todos al dar a entender que su unión con Richard Acuña podría ocurrir próximamente. “No me voy a casar el 2023″, fue la frase que desató la polémica en el set de “América hoy”. Más adelante, la engreída de la ‘Señito’ se dirigió a la chiclayana. “Brunella, mírame a los ojos, ¿te casas antes que yo?”, consultó. Si bien la modelo no compartió una fecha exacta, aclaró que no se cruzaría con el matrimonio de la conductora de “En esta cocina mando yo”. VIDEO: América