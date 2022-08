Tommy Portugal revela que será padre por segunda vez

En medio de una entrevista brindada a Magaly Medina, el cantante Tommy Portugal reveló que se convertirá en padre por segunda vez. Esta noticia no fue bien recibida por Mafer, hija no confirmada del afamado cumbiambero, quien viene reclamando el reconocimiento legal de Portugal. “Espero que ese bebé despierte su emoción de padre”, señaló la joven, quien aseveró que no habla con el artista desde marzo. Por su parte, él respondió a los cuestionamientos y rechazó las expresiones de Mafer, con la que ha estado discutiendo públicamente desde hace varios días. VIDEO: ATV.