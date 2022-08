Tommy Portugal reclama a su hija en vivo: “Solo me dices papá cuando vas a subir algo en redes”

Tommy Portugal se comunicó vía telefónica con “Magaly TV, la firme” para reclamarle a su hija María Fernanda Véliz, quien había asistido como invitada, por presuntamente no decirle ‘papá' más allá de solo mencionarlo como tal en redes. “La relación es difícil para ambos, porque tú tampoco me dices ‘papá', solo me dices ‘oye, oye’, así me hablas, y yo te entiendo y no te juzgo, solo me dices ‘papá' cuando vas a subir algo en las redes , pero después no me dices... Los dos estamos intentando construir”, declaró el exnovio de Estrella Torres. Como se recuerda, la hija del cantante mencionó que hasta el momento él no la ha reconocido legalmente, por lo cual no lleva su apellido. Video: ATV